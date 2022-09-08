Utsøkt. Philips-lydsignatur for Fidelio

Spesialutviklede, keramisk belagte dome-drivere med silkeoppheng skaper en balansert og naturlig lyd som tar deg dypt inn i musikken. Fra den stramme, kontrollerte bassen til den varme mellomtonen, den klare diskanten og det presise instrumentskillet – låtene du elsker, får rom til å puste.