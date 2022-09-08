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Ny
L5/00
Skapt for lyttere
Gi musikken du elsker, rom til å puste. Disse førsteklasses trådløse over-ear-hodetelefonene kombinerer utsøkt Fidelio-lyd med eksepsjonell komfort og vår hittil mest intelligente støykontroll. Ta dem på, og la dem ta deg med til nye steder.
Utsøkt, naturlig lyd
Adaptiv støydemping
Lett og komfortabel hele dagen
Overlegen samtalekvalitet
Spesialutviklede, keramisk belagte dome-drivere med silkeoppheng skaper en balansert og naturlig lyd som tar deg dypt inn i musikken. Fra den stramme, kontrollerte bassen til den varme mellomtonen, den klare diskanten og det presise instrumentskillet – låtene du elsker, får rom til å puste.
Smartere algoritmer tilpasser seg kontinuerlig omgivelsene og hodetelefonenes passform, slik at du enkelt kan fordype deg i lyttingen. Endringer i øreklokkenes tetning når du beveger deg, kompenseres for, mens oppmerksomhetsmodus aktiveres automatisk i stille omgivelser. Uansett hvordan du beveger deg eller hvor du drar, føles balansen mellom fordypning og oppmerksomhet helt riktig.
En presisjonsutviklet ramme og en myk hodebøyle i proteinlær fordeler vekten jevnt, mens de ovale øreklokkene gir effektiv passiv støyisolering. Med et berøringsfølsomt panel har du volumkontrollen lett tilgjengelig, og musikken settes på pause når du tar av hodetelefonene.
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