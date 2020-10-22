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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
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HX9342/02
Utgått
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Slik rengjør du Philips Sonicare-tannbørsten
Hvordan kobler jeg tannbørsten til Sonicare-appen?
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