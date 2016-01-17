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Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanSonic elektrisk tannbørste

HX9342/02

4

| (77) Anmeldelser

Hvitere og sunnere tenner for livet

Vår mest elegante elektriske tannbørste Philips Sonicare – den beste løsningen for hvitere tenner. Bytt til Sonicare.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Beste elektriske tannbørste fra Sonicare for hvitere tenner

Hvitere og sunnere tenner for livet

  • 5 modi

  • To børstehoder

Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk enn en manuell tannbørste fra steder som er vanskelige å nå.

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.

Gjør tennene mer enn dobbelt så hvite sammenlignet med en manuell tannbørste

Gjør tennene mer enn dobbelt så hvite sammenlignet med en manuell tannbørste

Denne Sonicare-tannbørsten fra Philips gjør tennene mer enn dobbelt så hvite på bare én uke sammenlignet med en manuell tannbørste. Fjerner opptil 100 % mer flekker for hvitere tenner på bare én uke.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

77

Anmeldelser

17/01/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Nyt, anderledes og absolut positivt

Efter mere end 10 år med eltandbørste af et andet fabrikat, overrasker Philips med et lydsvagt og ganske anderledes produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste

14/03/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Funkar utmärkt

Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

28/10/2016

Sverige

Sverige

Älskar tandborsten

Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus