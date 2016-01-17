Jag har redan en sånt så köpte jag en till mannen också. Bara älska den här. Har haft otroligt mycket olika tandborstar att prova på men inga eltandborste kan jämföras med den här. En riktig pärla alltså! Både i utseendet och på kunskapen. Äntligen fick jag godkänt från min tandhygienist angående min tandborstning! Jag har kämpat så länge att borsta rätt mina tänder men hittills har jag inte lyckats. Så jag vill bara tacka att den finns! Håller koll på två minuter att borsta, borstar rent på riktigt, en laddning ger för mig 3-4 veckors användning. Låter inte så högt än de andra eltandborstar. Känns skönt och riktigt rent i munnen efteråt. Nöjd alltså!