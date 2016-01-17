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Utgått
HX9342/02
Hvitere og sunnere tenner for livet
Vår mest elegante elektriske tannbørste Philips Sonicare – den beste løsningen for hvitere tenner. Bytt til Sonicare.
5 modi
To børstehoder
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk enn en manuell tannbørste fra steder som er vanskelige å nå.
Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.
Denne Sonicare-tannbørsten fra Philips gjør tennene mer enn dobbelt så hvite på bare én uke sammenlignet med en manuell tannbørste. Fjerner opptil 100 % mer flekker for hvitere tenner på bare én uke.
4.0
av 5
77
Anmeldelser
Budvar
17/01/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Nyt, anderledes og absolut positivt
Efter mere end 10 år med eltandbørste af et andet fabrikat, overrasker Philips med et lydsvagt og ganske anderledes produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste
Jaerpen
14/03/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Funkar utmärkt
Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Samm
28/10/2016
Sverige
Älskar tandborsten
Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus