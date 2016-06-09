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  • Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*
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  • Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*
  • Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*
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  • Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*

Utgått

Philips Sonicare AirFloss UltraInterdental-munnstykker

HX8032/07

3.3
| (36) Anmeldelser
Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*
For de som ikke bruker tanntråd regelmessig, er AirFloss Ultra-munnstykkene den enkleste måten å rengjøre effektivt mellom tennene på.
Se alle fordeler

Utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig

Garantert sunnere tannkjøtt på to uker*

  • To munnstykker

Fjerner opptil 99,9 % plakk***

Fjerner opptil 99,9 % plakk***

AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk på behandlede områder.***

Teknologi med luft og små dråper

Teknologi med luft og små dråper

Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene ved å bruke den unike teknologien som kombinerer luft og munnskyllevann eller vann til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom tennene og langs tannkjøttranden.

En enkel måte å skape gode vaner på

En enkel måte å skape gode vaner på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

36

Anmeldelser

09/06/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. når det gjelder pasienter med mild til moderat tannkjøttbetennelse som bruker en manuell tannbørste og antimikrobielt munnskyllevann. AirFloss er utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag. Se Vanlige spørsmål under fanen Brukerstøtte for å få mer informasjon.

  2. * Fra de behandlede områdene: I en laboratoriestudie kan faktiske resultater i munnen variere

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