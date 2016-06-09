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Utgått
HX8032/07
To munnstykker
AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk på behandlede områder.***
Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene ved å bruke den unike teknologien som kombinerer luft og munnskyllevann eller vann til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom tennene og langs tannkjøttranden.
Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner.
3.3
av 5
36
Anmeldelser
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
når det gjelder pasienter med mild til moderat tannkjøttbetennelse som bruker en manuell tannbørste og antimikrobielt munnskyllevann. AirFloss er utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag. Se Vanlige spørsmål under fanen Brukerstøtte for å få mer informasjon.
* Fra de behandlede områdene: I en laboratoriestudie kan faktiske resultater i munnen variere
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