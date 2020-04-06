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Utgått
4.4
av 5
106
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Louby
06/04/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
I love my toothbrush
It cleans in a different way than most other electric toothbrushes You cannot damage your gums by pressing too hard.
Fordeler
Battery life is excellent. Lasts 4-6 weeks
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Ws49
07/02/2019
United Kingdom
Has 3 intense settings
A fantastic toothbrush that cleans your teeth leaving them feeling squeaky clean and a healthier mouth. Have used this model previously and bought one again as the old one died on me after a few years.
Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
ali1
11/01/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
great sonic toothbrush
sonic toothbrush much better than old electric brush.teeth feel cleaner and much plaque
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush