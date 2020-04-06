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Utgått

Philips Sonicare3 Series gum health HX6631/01 Sonic electric toothbrush

HX6631/01

4.4
| (106) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
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4.4

av 5

106

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

I love my toothbrush

It cleans in a different way than most other electric toothbrushes You cannot damage your gums by pressing too hard.

Fordeler

Battery life is excellent. Lasts 4-6 weeks

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

07/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Has 3 intense settings

A fantastic toothbrush that cleans your teeth leaving them feeling squeaky clean and a healthier mouth. Have used this model previously and bought one again as the old one died on me after a few years.

Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

11/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

great sonic toothbrush

sonic toothbrush much better than old electric brush.teeth feel cleaner and much plaque

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

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