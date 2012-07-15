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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3520/12

3.8

| (26) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Ta med kinoens kraft hjem. Kraftige høyttalere med basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering styrker hjemmekinoopplevelsen

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Kraftig, kinolignende lyd med fyldig bass

Lidenskap for lyd

  • HDMI 1080p

Kraftige høyttalere med basspiper for utmerket lyd

Kraftige høyttalere med basspiper for utmerket lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Tekniske spesifikasjoner

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3.8

av 5

26

Anmeldelser

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre

13/08/2016

Deutschland

Deutschland

Für mich ausgezeichnet

Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

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