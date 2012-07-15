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Utgått
HTS3520/12
Lidenskap for lyd
Ta med kinoens kraft hjem. Kraftige høyttalere med basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering styrker hjemmekinoopplevelsen
HDMI 1080p
En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.
3.8
av 5
26
Anmeldelser
ozzy2k12
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre
Millie456
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home theatre
Tintenknall
13/08/2016
Deutschland
Für mich ausgezeichnet
Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3520 5.1 Home Entertainment-System