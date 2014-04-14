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Utgått
HTB7255D/12
Nyt filmer og musikk med perfekt lyd
Philips nye 2.1-hjemmekinoanlegg HTB7255D med 3D Blu-ray spiller av lyd med enestående klarhet og gir en svært overbevisende surroundlydopplevelse. Så gjør deg klar for å oppleve filmer og musikk med en ekstra dimensjon.
Klasse D-forsterker
CinemaPerfect HD
Innebygd Wi-Fi og Bluetooth®
500 W
De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.
Musikkavspilling og lading av iPod/iPhone.
Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.
3.3
av 5
6
Anmeldelser
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Fordeler
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Ulemper
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Bruksdato 2019-03-08
Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Bruksdato 2019-03-08
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