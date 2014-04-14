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Utgått

2.1-hjemmekinoanlegg, 3D Blu-ray

HTB7255D/12

3.3

| (6) Anmeldelser

Nyt filmer og musikk med perfekt lyd

Philips nye 2.1-hjemmekinoanlegg HTB7255D med 3D Blu-ray spiller av lyd med enestående klarhet og gir en svært overbevisende surroundlydopplevelse. Så gjør deg klar for å oppleve filmer og musikk med en ekstra dimensjon.

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Opptatt av lyd

Nyt filmer og musikk med perfekt lyd

  • Klasse D-forsterker

  • CinemaPerfect HD

  • Innebygd Wi-Fi og Bluetooth®

  • 500 W

Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer

Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer

De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.

Musikkavspilling og lading av iPod/iPhone

Musikkavspilling og lading av iPod/iPhone.

Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse

Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

6

Anmeldelser

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

08/03/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Fordeler

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Ulemper

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Bruksdato 2019-03-08

Denne omtalen gjelder HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Bruksdato 2019-03-08

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