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Utgått

NIVEAskjærehoder

HS85/60

3.9

| (159) Anmeldelser

Få en tett barbering

I løpet av ett år kutter skjærehodene 4,5 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene hvert år for å få de beste resultatene.

Se alle fordeler

Bytt hoder én gang i året for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • Nivea for Men

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

Flex Tracker-system

Flex Tracker-system

Flex Tracker følger automatisk kurvene i ansiktet og er med på å beskytte mot irritert hud.

Glideringer

Glideringer

Skjærehodene har unike glideringer som fører barbermaskinen jevnt over ansiktet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

159

Anmeldelser

07/08/2011

Danmark

Danmark

Behageligt baberingsystem

Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS85/60 skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS85/60 skær

02/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

No Replacements for my HS85

This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS85/44 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS85/44 shaving heads

12/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Liked my shaver

cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well

Denne omtalen gjelder HS85/63 shaving heads

Denne omtalen gjelder HS85/63 shaving heads

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.