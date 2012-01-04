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Utgått
Få en tett barbering
I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.
Lift & Cut
Tre hoder
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
4.2
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
04/01/2012
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ5/50 Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ5/50 Scherköpfe
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ5/50 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ5/50 shaving heads
stekker6
14/03/2012
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ5/50 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ5/50 shaving heads