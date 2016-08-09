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Utgått

ProCare oppvarmet stylingbørste

HP8634/00

4.4

| (49) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Volum og glans for langt hår

Med den oppvarmede stylingbørsten ProCare fra Philips kan du raskt lage myke bølger samtidig som du tar vare på håret. Det oppvarmede røret på 45 mm sikrer langvarige resultater, med inntrekkbare børstehår som garanterer hurtighet og perfekt frisyre.

Se alle fordeler

Volum og glans for langt hår

  • Innskyvbar bust (45 mm)

  • Keramisk turmalinbelegg

  • Temperatur på 160 og 190 °C

  • Ionisk pleie

Inntrekkbare børstehår som slipper håret raskt og enkelt

Inntrekkbare børstehår som slipper håret raskt og enkelt

Unike inntrekkbare børstehår garanterer hurtig og sikker bruk. Etter at du har lagt håret rundt børsten roterer du den avkjølte tuppen, og børstehårene trekkes inn. Den unike funksjonen sikrer at håret slippes på en sikker måte og holder ved like formen på krøllene.

Ionisk pleie og turmalinbelegg for glansfullt hår

Ionisk pleie og turmalinbelegg for glansfullt hår

Gi håret umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er glatt og krusfritt.

To temperaturinnstillinger for frisering avhengig av hårtype

Velg mellom to temperaturinnstillinger for frisering på 160 °C og 190 °C for å sikre langvarig resultat, samtidig som faren for hårskader reduseres til et minimum.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

49

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

1

09/08/2016

Deutschland

Deutschland

Uneingeschränkte Empfehlung

Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

20/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab :)

Die Stylingbürste gefäält mir total gut, da sie super schnell einen tollen Look zaubert. Durch die ausfahrbaren Borsten rutscht das Haar nicht raus und lässt sich auch super wieder lösen durch das Einfahren der Borsten. Das Gerät wird sehr schnell heiß und ist deshalb in kürzester Zeit einsetzbar. In allem ein echt geniales Teil (Auch für meine feinen und super glatten Haare). Es zaubert sogar mir ein super Volumen, was bis jetzt kein anderer Lockenstab geschafft hat. Ich verleihe den Lockenstab oft an meine Freundinnen, die diesen Lockenstab unbedingt ausprobieren wollten und auch diese sind absolut begeistert. Danke Philips für diesen tollen Lockenstab :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

02/06/2014

Deutschland

Deutschland

Super Stylingbürste

Ich teste jetzt seit ca. 2 Monaten die Stylingbürste von Philips und ich muss sagen, dass mich dieses Produkt sehr überzeugt hat. Ich habe welliges Haar und mit der Bürste ist es super einfach glattes Haar zu zaubern. Einmal angewandt hält die Frisur sogar über Nacht, selbst nach einer langen Partynacht. Es gibt auch kein Verknoten mehr, da man die Borsten ganz einfach per Drehung eindrehen kann. Sie wird zwar warm, aber verbrennt das Haar nicht. Ich benutze Sie beinah täglich und mein Haar fühlt sich kein bisschen abgenutzt oder kaputt an. Ich kann nur sagen Daumen hoch und Sie ist auf jeden Fall empfehlenswert.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

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