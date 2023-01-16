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  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
  • Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår

Utgått

DryCare PrestigeHårføner

HP8260/00

4.2
| (29) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår
Philips ProCare-hårføneren beskytter håret mot overoppheting med den avanserte EHD™-teknologien. Den spesielt utformede luftutgangen sprer varmen mer skånsomt utover håret og unngår skadelige temperaturer for hår og hodebunn.
Se alle fordeler

Hårføner som gir maksimal pleie

Mer beskyttelse for sunt og glansfullt hår

  • Jevn fordeling av varme

  • 2300 W

  • Ionisk ThermoProtect

  • Volum-diffuser

Mindre overoppheting med jevn varmefordelings (EHD)-teknologi

Mindre overoppheting med jevn varmefordelings (EHD)-teknologi

Avansert Philips EHD-teknologi innebærer at hårføneren bruker en unikt utformet luftutgang for å sikre at varmen alltid fordeles jevnt – selv ved høye temperaturer – og forebygger skadelige varmepunkter. Dette gir håret den beste beskyttelsen mot overoppheting, og slik hjelper den til med å holde håret ditt sunt og glansfullt.

Få den beste tørketemperaturen med ThermoProtect-temperatur

Få den beste tørketemperaturen med ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperatur gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftflyten får du de beste resultatene på en pleiende måte.

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

29

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

1

16/01/2023

Sverige

Sverige

Fantastisk hårtork

Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.

Fordeler

Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8260/03 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8260/03 Hairdryer

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Mein Haar fühlt sich gesunder an!

Obwohl ich vorher auch einen leistungsfähigen Markenfön hatte, haben mich die Vorzüge des Philips ProCare Haartrockners absolut überzeugt. Er ist mit seinen 2300 Watt sehr leistungsstark und trocknet die Haare in kurzer Zeit, wird dabei aber nicht heiß oder besonders laut. Das schonende Trocknen beansprucht die Haare nicht wie bei gewöhnlichen Föns, denn die Wärme wird gleichmäßig verteilt und schützt damit Haare und Kopfhaut vor Überhitzung. Ein riesiger Temperaturunterschied zu meinem alten Fön! Die Ionisierungsfunktion sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Haare nicht aufladen, sondern glätten. Dadurch fühlen sich meine Haare anschließend weicher und gesünder an. Außerdem können sich wegen des abnehmbaren Filters keine Haare verfangen und das lange Stromkabel ist ideal, um sich beim Föhnen ein paar Schritte von der Steckdose entfernen zu können. Für perfektes Styling ist auch gesorgt: Düse und Volumendiffusor werden mitgeliefert. Das Gerät liegt gut in der Hand und wird durch sein edles Design zu einem echten Schmuckstück im Badezimmer. Fazit: Ein tolles Gerät, das schonendes Föhnen ermöglicht und damit die Haare gesund, glatt und glänzend aussehen lässt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8260/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Prestige HP8260/00 Haartrockner

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.