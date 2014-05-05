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Utgått
ThermoProtect
2100 W
Seks varme- og hastighetsinnstillinger
Kaldluft
ThermoProtect-temperatur gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftflyten får du de beste resultatene på en pleiende måte.
Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.
4.6
av 5
176
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Anicetus
05/05/2014
United Kingdom
Perfect for the price
This is just an excellent hair dryer, for the price i could not ask for anything more, has 3 heat settings, is robust and well designed
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Grünfrau
20/04/2023
Deutschland
sehr robust und langlebig
Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!
Fordeler
Robust
Ulemper
Keine erfahren!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
22/06/2021
Deutschland
Definitiv die richtige Wahl
Super zum Haare föhnen und zum Stylen. Ich habe schon 2 Vorgängermodelle jeweils ca. 10 Jahre verwendet. Mittlerweile probiere ich keine anderen Produkte mehr aus. Einfach die Mittelklasse von Philips kaufen. Kann ich nur weiterempfehlen.
Fordeler
Qualität, Preis und Leistung
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner