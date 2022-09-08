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Utgått

Hårføner

HP8116/00

1 pris

Bedre pleie for håret ditt

Ta kontroll over hårføningen med nye Care&Control på 1400 W

Se alle fordeler

Care&Control-hårføner

Bedre pleie for håret ditt

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Sammenleggbar

1400 W, rask og skånsom tørking

1400 W, rask og skånsom tørking

Denne hårføneren på 1400 W produserer det optimale nivået av luftstrøm og skånsom tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver dag.

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage det perfekte sluttresultatet. Tre fleksible innstillinger gir presis og skreddersydd styling.

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Denne hårføneren drar fordel av et sammenleggbart håndtak. Resultatet er en liten og kompakt hårføner som enkelt kan plasseres på de minste stedene, og som du kan ta med deg overalt.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-612375

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