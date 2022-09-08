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Utgått
HP8116/00
Bedre pleie for håret ditt
Ta kontroll over hårføningen med nye Care&Control på 1400 W
1400 W
Care&Control
Sammenleggbar
Denne hårføneren på 1400 W produserer det optimale nivået av luftstrøm og skånsom tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver dag.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage det perfekte sluttresultatet. Tre fleksible innstillinger gir presis og skreddersydd styling.
Denne hårføneren drar fordel av et sammenleggbart håndtak. Resultatet er en liten og kompakt hårføner som enkelt kan plasseres på de minste stedene, og som du kan ta med deg overalt.
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