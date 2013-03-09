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Utgått
HP6581/00
3.6
av 5
32
Anmeldelser
Has1990
09/03/2013
United Kingdom
Best Epilator I Have Used
I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)
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Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6581/00 Epilator
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Goldfisch53
30/01/2014
Deutschland
Toll, bin immer noch begeistert
Ich habe den Epilierer nun seit 1.5 Jahren und bin nach wie vor begeistert. Meinen Alten hatte ich 10 Jahre, aber irgendwann hat der einfach nur noch weh getan (liegt vielleicht auch daran, dass ich angefangen habe, die Bikinizone zu epilieren). Da dachte ich, muss mal was neues her. Nach vielem Lesen von Produktberichten habe ich mich für diesen Philips Satin Perfekt entschieden und es nicht bereut. Unter der Dusche epilieren wollte ich einfach mal ausprobieren, jetzt mache ich nichts anderes mehr. Das tolle ist, dass es tatsächlich weniger weh tut (weniger, nicht gar nicht, epilieren tut immer weh, das liegt in der Natur der Sache). Ausserdem kann ich jetzt mein Hobby "warmduschen" mit epilieren verbinden, das macht doch gleich viel mehr Spass als mit einem viel zu kurzen Kabel über die Badewanne gebeugt (die Haare will man ja nicht am Boden) irgendwie zu versuchen, meine Beine glatt zu bekommen. Nun nehme ich den beinahe täglich in die Hand, oder zumindest mehrmals pro Woche, Aufwand ist jetzt fast nur noch wie unter der Dusche rasieren. Das kleine Gerät ist auch toll für Bikinizone und unter den Achseln, das geht besser als das Grosse, ist dafür aber für die Beine nur mühsam (also nicht ideal für Reisen). Die Pinzette mit Licht ist aber unnütz, die ist nicht so toll wie meine Präzisionspinzette und das Licht bringt irgendwie keinen Mehrwert. Die liegt jetzt irgendwo unbenutzt im Schrank. Der Akku hält auch erstaunlich lange, obwohl ich jede Woche den Epilierer in die Hand nehme, muss ich den erst nach Monaten ? (ich weiss es nicht, ist so selten) wieder aufladen. Einziges Minus: irgendwann ging gar nichts mehr, kein Strom mehr, konnte nicht mehr aufladen. Musste ich dann auf Garantie austauschen. Mühsam, auch wenn der Service unkompliziert war.
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LeiasMum
30/05/2013
Deutschland
HP 6582/00 Skin Perfect System
Der Epilierer ist an ein riesen Paket angeschlossen, mit dem Frau es schafft all ihre Körperhaare in den Griff zu bekommen. Die Bedininungsanleitung ist klar sturktuiert und mit Bildern versehen, zudem gibt es eine Kurzanleitung. Das Set umfasst einen Aufrichter für die Haare, dieser funktioniert einwandfrei und hilft dabei die Wuchsrichtung zu bestimmen. Dann gibt es einen Scherkopf um auch mal eine schnelle Rasur vornehmen zu können. Die Rasur geht sauber und schnell und man sieht nochmal den Unterschied zum Epilieren, dieses hält deutlich läanger vor. Der Epilieraufsatz kann einmal breit flächig genutzt werden und dann noch verkleinert werden, für die empfindlichen Hautpartien. Das Epilieren klappt einwandfrei, sofern, die Haare wirklich auf 4 mm gestuzt sind. Bei lkängeren Haaren geht es auch, ist aber deutlich schmerzhafter. Ich habe sehr empfindliche Haut, aber ich konnte keine Irritationen feststellen, im Gegensatz zu der Rasur mit Handnassraiseren. Als sehr hilfreich und Zusatz zu Produkten, die ich vorher besaß, wird als mit Licht begleitet und zwei Geschwindigkeiten sind möglich. Das Wechseln der Aufsätze erfolgt über Druckmechanismen und ist sehr leicht, was den Austausch auch während der Haarentfernung ermöglicht. Am besten gefällt mir, dass das Produkt im Wasser verwendbar ist und leicht zu reiningen ist. Für die Reinigung liegt auch ein Pinsel bei. Alle Produkte können im mitgeliefertem Beutel aufbewahrt werden, sodass man es auch gut auf Reisen mitnehmen kann. Das Laden geht sehr zügig. Der einzige Nachtteil, der mir aufgefallen ist, ist die Lautstärke, die hätte ich mir leiser gewünscht, wird mich aber nicht abhalten das Produkt zu empfehlen.
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