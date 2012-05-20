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Utgått
HP6572/00
Glatt på noen minutter, varer i flere uker
SatinPerfects ekstra brede hode og de strukturerte keramiske platene fjerner mer hår i én bevegelse, slik at du får en best mulig epileringsopplevelse. Høres det ikke fint ut med en glatthet som varer i opptil fire uker? Glatt på noen minutter, varer i flere uker!
Epilering, form og styling
Ekstra bredt epilatorhode kommer i kontakt med og fjerner flere hår i én bevegelse for et langvarig og superglatt resultat på få minutter
Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess
Innebygd Opti-light viser tydelig små og tynne hår
3.6
av 5
8
Anmeldelser
Milua
20/05/2012
Italia
PERFETTO di nome e di fatto.
E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.
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Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator
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Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Nelly
05/08/2011
Danmark
super effektiv
epilatoren er super effektiv. den får mange hår med af gangen og er du nybegynder kan det være en super kombination at epilere og barbere for at få de sidste hår med - det er holdbart i flere uger.
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Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator
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Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator
EffGee
11/10/2011
United Kingdom
Great for 1st time Epilators!
I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!
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Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator