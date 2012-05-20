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Utgått

SatinPerfectEpilator

HP6572/00

3.6

| (8) Anmeldelser

Glatt på noen minutter, varer i flere uker

SatinPerfects ekstra brede hode og de strukturerte keramiske platene fjerner mer hår i én bevegelse, slik at du får en best mulig epileringsopplevelse. Høres det ikke fint ut med en glatthet som varer i opptil fire uker? Glatt på noen minutter, varer i flere uker!

Se alle fordeler

Glatt på noen minutter, varer i flere uker

  • Epilering, form og styling

Ekstra bredt hode fjerner flere hår i én bevegelse

Ekstra bredt hode fjerner flere hår i én bevegelse

Ekstra bredt epilatorhode kommer i kontakt med og fjerner flere hår i én bevegelse for et langvarig og superglatt resultat på få minutter

Vibrerende massasjestav stimulerer og beroliger huden

Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess

Opti-light avslører også de fineste hårstråene

Opti-light avslører også de fineste hårstråene

Innebygd Opti-light viser tydelig små og tynne hår

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.6

av 5

8

Anmeldelser

1

20/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO di nome e di fatto.

E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator

05/08/2011

Danmark

Danmark

super effektiv

epilatoren er super effektiv. den får mange hår med af gangen og er du nybegynder kan det være en super kombination at epilere og barbere for at få de sidste hår med - det er holdbart i flere uger.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for 1st time Epilators!

I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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