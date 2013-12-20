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Utgått
Gled deg over myk berøring.
Philips SatinSoft-epilatoren med hudpleiesystem beskytter huden mot lugging og maksimerer hygienen. Leveres med et deksel for følsomme områder.
SkinCare-system
Deksel for følsomme områder
Unik Philips-design som inneholder hypoallergeniske pigger for optimal hygiene, passer perfekt i hånden din for optimal bruk under alle forhold og kan brukes både våt og tørr.
Den skånsomme og vibrerende massasjestaven stimulerer og beroliger huden for en behagelig epileringsprosess.
Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å fjerne hår uten å trekke i huden.
3.8
av 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Gloria83
20/05/2017
Italia
Bekreftet kjøper
Buon prodotto
Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6519/01 Epilatore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinSoft HP6519/01 Epilatore