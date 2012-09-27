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Utgått

SatinelleEpilator

HP6509/01

3.9

| (15) Anmeldelser

Perfekt, glatt hud lenger

Kom i gang med epilering med dette nye Philips-systemet. Det fjerner hårene fra roten, og huden holder seg silkemyk i flere uker, ikke dager. Det leveres med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere, som hjelper deg å oppnå de best mulige resultatene.

Se alle fordeler

Huden holder seg silkemyk i uker, ikke dager

Perfekt, glatt hud lenger

  • Med skjærehode for hele kroppen

Hårløfteenhet med massasjeelement

Hårløfteenhet med massasjeelement

Løfter til og med korte hår for ekstra glatt epilering, og får huden til å slappe av for mer skånsom hårfjerning samtidig.

Skjærehode med kam for å barbere og stusse ømfintlige områder

Skjærehode med kam for å barbere og stusse ømfintlige områder

Skjærehodeenhet følger konturene i bikinilinjen og i armhulen perfekt og gir en glatt og jevn barbering. Leveres med ekstra kam til å klippe lengre hår før epilering eller til å stusse bikiniområdet.

Profilert, ergonomisk grep

Profilert, ergonomisk grep

For komfortabel håndtering

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

av 5

15

Anmeldelser

1

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Wish I had purchased earlier

Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator

30/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY

This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Much less painful than I expected

I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator

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