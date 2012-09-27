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Utgått
HP6509/01
Perfekt, glatt hud lenger
Kom i gang med epilering med dette nye Philips-systemet. Det fjerner hårene fra roten, og huden holder seg silkemyk i flere uker, ikke dager. Det leveres med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere, som hjelper deg å oppnå de best mulige resultatene.
Med skjærehode for hele kroppen
Løfter til og med korte hår for ekstra glatt epilering, og får huden til å slappe av for mer skånsom hårfjerning samtidig.
Skjærehodeenhet følger konturene i bikinilinjen og i armhulen perfekt og gir en glatt og jevn barbering. Leveres med ekstra kam til å klippe lengre hår før epilering eller til å stusse bikiniområdet.
For komfortabel håndtering
3.9
av 5
15
Anmeldelser
BGP56
27/09/2012
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Wish I had purchased earlier
Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator
Rose
30/10/2011
United Kingdom
THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY
This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator
Jailbird60
05/10/2011
United Kingdom
Much less painful than I expected
I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6509/01 Epilator