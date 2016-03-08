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Utgått
Satinelle Ice Premium
Den første keramiske epilatoren med Premium-hudkjøler og sonisk massasjesystem.
Høyfrekvent massasje minimerer følelsen av at hårene trekkes ut.
Reduserer risikoen for allergisk hudirritasjon ved å ta ekstra godt vare på huden.
Følger alle konturene på kroppen fullstendig for en optimal avkjølende og skånsom epilering.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Depiladora
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Depiladora
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur