ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Meld deg på nå

Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg

  • Enkeltbilde av produkt
  • Enkeltbilde av produkt

Utgått

SatinelleEpilator

HP6502/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Satinelle Ice Premium

Den første keramiske epilatoren med Premium-hudkjøler og sonisk massasjesystem.

Se alle fordeler

Skånsom epilator med hudkjøling og sonisk massasje

Satinelle Ice Premium

Sonisk massasjesystem

Høyfrekvent massasje minimerer følelsen av at hårene trekkes ut.

Hypoallergeniske pinsetter

Hypoallergeniske pinsetter

Reduserer risikoen for allergisk hudirritasjon ved å ta ekstra godt vare på huden.

Premium-hudkjøler

Følger alle konturene på kroppen fullstendig for en optimal avkjølende og skånsom epilering.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Depiladora

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6502/00 Épilateur

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.