Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Meld deg på nå
Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg
Utgått
Profesjonelle resultater overalt
Hårføneren SalonDry Travel på 2000 W har alt du trenger for å oppnå profesjonelle resultater, uansett hvor du er.
2000 W
Sammenleggbar
To spenninger
Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
Varsom tørking med 2 fleksible hastighetsinnstillinger
Cool Shot-knappen er en profesjonell funksjon som er uunnværlig på hårstylere. Denne funksjonen produserer kald luft, og den brukes etter stylingen for å fullføre frisyren.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio