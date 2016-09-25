ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Meld deg på nå

Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg

  • Enkeltbilde av produkt
  • Produktbilde på forsiden, øverst og til venstre
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Enkeltbilde av produkt
  • Produktbilde på forsiden, øverst og til venstre
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Bilde med følelsesmessige fordeler

Utgått

SalonDry TravelReisehårføner

HP4829/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Profesjonelle resultater overalt

Hårføneren SalonDry Travel på 2000 W har alt du trenger for å oppnå profesjonelle resultater, uansett hvor du er.

Se alle fordeler

Hårføneren SalonDry Travel

Profesjonelle resultater overalt

  • 2000 W

  • Sammenleggbar

  • To spenninger

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

2 fleksible hastighetsinnstillinger for varsom tørking

2 fleksible hastighetsinnstillinger for varsom tørking

Varsom tørking med 2 fleksible hastighetsinnstillinger

CoolShot fikserer frisyren

CoolShot fikserer frisyren

Cool Shot-knappen er en profesjonell funksjon som er uunnværlig på hårstylere. Denne funksjonen produserer kald luft, og den brukes etter stylingen for å fullføre frisyren.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.