Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Lag moderne frisyrer for alle anledninger
Vil du telle måtene du kan lage flotte frisyrer på? SalonMultistylist 8-i-1 har åtte allsidige keramiske hårfriseringstilbehør. Perfekt for å lage alle frisyrene du kan komme på ... og enda flere.
Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.
Beskytt og oppbevar rettetangen med stil ved å bruke den glamorøse oppbevaringsvesken. Vesken er inkludert i pakken.
Bruk hårspennene til å lage seksjoner. Dette hjelper deg med å style håret ditt enkelt.
3.4
av 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Marta
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4696/37 Multi-Styler