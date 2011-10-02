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Utgått

Rettetang

HP4686/22

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Rett hår har aldri vært enklere

Ta kontrollen med rettetangen SalonStyle & Control. Avanserte keramiske turmalinplater kombinert med en profesjonell stylingtemperatur på 230 ºC gir deg muligheten til å skape vakkert skinnende, rette frisyrer.

Se alle fordeler

Rettetangen SalonStyle & Control

Rett hår har aldri vært enklere

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

Justerbare varmeinnstillinger for glatte resultater for enhver hårtype

Justerbare varmeinnstillinger gjør at du raskt og enkelt kan endre stylingtemperaturen fra lav til høy. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for håret ditt og behovene dine, slik at du alltid får det glatte og stilige resultatet som du vil ha.

Automatisk avslåing etter 60 minutter

Automatisk avslåing etter 60 minutter

Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås apparatet automatisk av etter 60 min.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4686/07 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4686/07 Straightener

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

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