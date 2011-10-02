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Utgått
Rett hår har aldri vært enklere
Ta kontrollen med rettetangen SalonStyle & Control. Avanserte keramiske turmalinplater kombinert med en profesjonell stylingtemperatur på 230 ºC gir deg muligheten til å skape vakkert skinnende, rette frisyrer.
Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.
Justerbare varmeinnstillinger gjør at du raskt og enkelt kan endre stylingtemperaturen fra lav til høy. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for håret ditt og behovene dine, slik at du alltid får det glatte og stilige resultatet som du vil ha.
Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås apparatet automatisk av etter 60 min.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4686/07 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4686/07 Straightener
Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur