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  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring

Utgått

InfraCare infrarød lampe

HP3643

4.5
| (42) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Effektiv smertelindring
Philips InfraCare gir effektiv smertelindring for muskler og ledd. Den infrarøde lampen på 650 watt er veldig behagelig, og den infrarøde varmen trenger dypt inn i huden, forbedrer blodsirkulasjonen og gir effektiv smertelindring for områder på 60 x 40 cm.
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Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 650 W

  • Behandling av halve kroppen

  • 124 cm høy

650 watts infrarød halogenlampe

650 watts infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP 3643 er optimalisert for effektiv smertelindring av områder på 60 x 40 cm, for eksempel ryggen, begge skuldrene og nakken eller låret. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampeteknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 650 watt er optimalisert, slik at du kan behandle halve kroppen (60 x 40 cm). Den har mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.

Justerbar vinkel med rotering

Justerbar vinkel med rotering

Takket være den store fleksibiliteten er InfraCare HP 3643 enkel å bruke for behandling av halve kroppen og for ulike situasjoner (f.eks. ligge på en seng eller sofa). Ved siden av høydejusteringen, kan lampehuset også enkelt justeres for optimal behandling av den aktuelle kroppsdelen, ved å flytte lampehuset i horisontal eller vertikal stilling (90 grader venstre/høyre) og ved å vippe den opp eller ned (45 grader).

Når enkelt nakke og skuldre

Når enkelt nakke og skuldre

Med InfraCare HP3643 kan du enkelt nå nakke og skuldre for å gi optimal varmebehandling av ømme muskler. Høyden på lampehuset kan forlenges fra 60 cm til 120 cm, slik at det kan plasseres riktig enten du ligger på en seng eller sitter på en stol.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

42

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

2

25/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent heat lamp.

Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.

Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare infrared lamp

Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare infrared lamp

07/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sandra

Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…

Ulemper

Nox

Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe

28/08/2025

Deutschland

Deutschland

Schmerztherapie

Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.

Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe

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