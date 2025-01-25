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Utgått
650 W
Behandling av halve kroppen
124 cm høy
Philips InfraCare HP 3643 er optimalisert for effektiv smertelindring av områder på 60 x 40 cm, for eksempel ryggen, begge skuldrene og nakken eller låret. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampeteknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 650 watt er optimalisert, slik at du kan behandle halve kroppen (60 x 40 cm). Den har mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.
Takket være den store fleksibiliteten er InfraCare HP 3643 enkel å bruke for behandling av halve kroppen og for ulike situasjoner (f.eks. ligge på en seng eller sofa). Ved siden av høydejusteringen, kan lampehuset også enkelt justeres for optimal behandling av den aktuelle kroppsdelen, ved å flytte lampehuset i horisontal eller vertikal stilling (90 grader venstre/høyre) og ved å vippe den opp eller ned (45 grader).
Med InfraCare HP3643 kan du enkelt nå nakke og skuldre for å gi optimal varmebehandling av ømme muskler. Høyden på lampehuset kan forlenges fra 60 cm til 120 cm, slik at det kan plasseres riktig enten du ligger på en seng eller sitter på en stol.
4.5
av 5
42
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Harvi
25/01/2025
United Kingdom
Excellent heat lamp.
Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.
Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare infrared lamp
Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare infrared lamp
svzk
07/12/2025
Deutschland
Sandra
Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…
Ulemper
Nox
Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Sandruletta
28/08/2025
Deutschland
Schmerztherapie
Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.
Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Denne omtalen gjelder HP3643 InfraCare Infrarotlampe