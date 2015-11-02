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Utgått

InfraCare infrarød lampe

HP3641

4.1
| (7) Anmeldelser
Effektiv smertelindring
Philips InfraCare gir effektiv smertelindring for muskler og ledd. Den infrarøde varmen på 650 W er veldig behagelig. Den trenger dypt inn i huden, forbedrer blodsirkulasjonen og gir effektiv smertelindring for kroppsområder på 60 x 40 cm.
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Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 650 W

  • Behandling av halve kroppen

  • 63,5 cm høy

650 watts infrarød halogenlampe

650 watts infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP 3643 er optimalisert for effektiv smertelindring av områder på 60 x 40 cm, for eksempel ryggen, begge skuldrene og nakken eller låret. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampeteknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 650 watt er optimalisert, slik at du kan behandle halve kroppen (60 x 40 cm). Den har mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.

Justerbar vinkel med rotering

Justerbar vinkel med rotering

Takket være den store fleksibiliteten er InfraCare HP 3643 enkel å bruke for behandling av halve kroppen og for ulike situasjoner (f.eks. ligge på en seng eller sofa). Ved siden av høydejusteringen, kan lampehuset også enkelt justeres for optimal behandling av den aktuelle kroppsdelen, ved å flytte lampehuset i horisontal eller vertikal stilling (90 grader venstre/høyre) og ved å vippe den opp eller ned (45 grader).

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

7

Anmeldelser

4
3
1

02/11/2015

Norge

Norge

Gjør underverker for vond muskulatur!

Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrarød lampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrarød lampe

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Fordeler

variable control

Ulemper

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrared lamp

Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrared lamp

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare Infrarotlampe

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