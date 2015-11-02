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Utgått
HP3641
650 W
Behandling av halve kroppen
63,5 cm høy
Philips InfraCare HP 3643 er optimalisert for effektiv smertelindring av områder på 60 x 40 cm, for eksempel ryggen, begge skuldrene og nakken eller låret. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampeteknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 650 watt er optimalisert, slik at du kan behandle halve kroppen (60 x 40 cm). Den har mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.
Takket være den store fleksibiliteten er InfraCare HP 3643 enkel å bruke for behandling av halve kroppen og for ulike situasjoner (f.eks. ligge på en seng eller sofa). Ved siden av høydejusteringen, kan lampehuset også enkelt justeres for optimal behandling av den aktuelle kroppsdelen, ved å flytte lampehuset i horisontal eller vertikal stilling (90 grader venstre/høyre) og ved å vippe den opp eller ned (45 grader).
Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.
4.1
av 5
7
Anmeldelser
Fornøyd123
02/11/2015
Norge
Gjør underverker for vond muskulatur!
Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrarød lampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrarød lampe
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Fordeler
variable control
Ulemper
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrared lamp
Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP3641 InfraCare Infrarotlampe