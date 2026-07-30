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  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet
  • Maksimal stylingfrihet

Ny

Hair ClipperSeries 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Maksimal stylingfrihet

Opplev nøyaktig og trygg hårklipping med 28 lengdeinnstillinger og selvslipende kniver i titan. Lag jevne fades med presisjonsverktøy for fade, og få kontroll på profesjonelt nivå hjemme med dette allsidige tilbehørssettet for barbering fra Philips.

Se alle fordeler

Skarp trimming, uanstrengte fades og jevn pleie

Maksimal stylingfrihet

  • Selvslipende kniver i titan

  • 28 lengdeinnstillinger

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Tilpass utseendet ditt med 28 justerbare lengder

Tilpass utseendet ditt med 28 justerbare lengder

Lag din egen stil med 28 lengdeinnstillinger i nøyaktige trinn på 1 mm. Tre justerbare kammer fra 2 mm til 28 mm gir deg full kontroll for enhver stil. Og hvis du tar av kammen, får du en ren klipp på 0,5 mm. Trygg, personlig pleie gjort enkelt.

Maksimal presisjon med langvarig ytelse

Maksimal presisjon med langvarig ytelse

Våre selvslipende kniver i titan holder seg skarpe ved hver bruk, noe som gir deg konsekvente, pålitelige resultater. Med hårklipperen får du en jevn, uanstrengt hårklipp som holder stilen din definert uten kompromisser.

Leveres med 4 grunnleggende og praktiske verktøy for styling

Leveres med 4 grunnleggende og praktiske verktøy for styling

Tilbehørssettet for barbering med 4 deler gir deg alt du trenger for trygg hårklipping hjemme – med saks, kam, barberkappe og hårspenner.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

911

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

30/07/2026

Norge

Norge

Stille hårklipper

Maskina klipper stille å lett, ei klippa gutt helt snaukort, berre kosa seg han Så Klippa ei potty kort bob på jente, ho sei bli vel mye å klipp nakken, nei du er allt snauet opp! Hjelp sa ho😄 måtte nå oxo finpusse allt de korte. Kjempesøt☺️

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Date of Use 2026-07-28

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Date of Use 2026-07-28

30/07/2026

Norge

Norge

Hårklipper

Super klipper når en kjent me den. Ei klipper gutter, jenter å damer. De er nå klippe opp kort, å snaukort nakke, side å helt kort opp me.. Ei ble nett helt oppsnauet selv med den herlige klipper.

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm

Date of Use 2026-06-10

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm

Date of Use 2026-06-10

09/08/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

9000 er en flott hårklipper.

Klipperen fungerer fint. Den oppleves behagelig i bruk, og kan anbefales for de som ønsker deg en slik. Den er flere hakk bedre enn den som vi hadde tidligere 7000 serien. Det er også en god klipper, men 9000 er bedre. Klipperen er også ganske stillegående.

Fordeler

God klipper og ganske stillegående.

Ulemper

Følger ikke med veske til produktet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Date of Use 2024-07-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Date of Use 2024-07-09

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med profesjonelle frisører.

  2. Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøp.