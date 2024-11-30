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Ny
Pålitelig og kraftig trimming
Gi deg selv eller dine kjære jevne og nøyaktige hårklipper med Philips Hair Clipper 3000, med selvslipende blader for langvarig skarphet. Opplev kraftig ytelse med ledning.
Selvslipende blader
6 lengdeinnstillinger
Trim and Flow
Bruk med ledning
Med 6 lengdeinnstillinger i trinn på 3 mm gir denne hårklipperen deg trygg kontroll over hårklippen. Den justerbare kammen lar deg trimme fra 3 til 15 mm, og hvis du tar av kammen, får du en ren finish på 0,5 mm. Pålitelig, enkel trimming.
41 mm selvslipende kniver opprettholder langvarig skarphet som sikrer glatt klipping gjennom håret, for en konsekvent og jevn hårklipp hver gang.
Få en jevn hårklipp fra start til slutt. Trim and Flow-kammen er utformet for å holde håret i bevegelse og forhindre tilstopping, slik at hårklipperen kan bevege seg uten problemer. Den hjelper deg med å opprettholde jevn kontroll og oppnå din ideelle stil uten avbrudd.
4.1
av 5
490
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
BaldByChoice
30/11/2024
Danmark
Fremragende produkt
Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!
Fordeler
Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Date of Use 2024-10-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Date of Use 2024-10-30
Fedest
25/06/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Virker godt
Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fordeler
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Ulemper
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøp.