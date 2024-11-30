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  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming
  • Pålitelig og kraftig trimming

Ny

Hair ClipperSeries 3000

HC3721/15

4.1

| (490) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Pålitelig og kraftig trimming

Gi deg selv eller dine kjære jevne og nøyaktige hårklipper med Philips Hair Clipper 3000, med selvslipende blader for langvarig skarphet. Opplev kraftig ytelse med ledning.

Se alle fordeler

Enkel å bruke for presis hårklipping

Pålitelig og kraftig trimming

  • Selvslipende blader

  • 6 lengdeinnstillinger

  • Trim and Flow

  • Bruk med ledning

Tilpass utseendet ditt med 6 justerbare lengder

Tilpass utseendet ditt med 6 justerbare lengder

Med 6 lengdeinnstillinger i trinn på 3 mm gir denne hårklipperen deg trygg kontroll over hårklippen. Den justerbare kammen lar deg trimme fra 3 til 15 mm, og hvis du tar av kammen, får du en ren finish på 0,5 mm. Pålitelig, enkel trimming.

Maksimal presisjon med langvarig ytelse

Maksimal presisjon med langvarig ytelse

41 mm selvslipende kniver opprettholder langvarig skarphet som sikrer glatt klipping gjennom håret, for en konsekvent og jevn hårklipp hver gang.

For en jevn og enkel klipp hjemme

For en jevn og enkel klipp hjemme

Få en jevn hårklipp fra start til slutt. Trim and Flow-kammen er utformet for å holde håret i bevegelse og forhindre tilstopping, slik at hårklipperen kan bevege seg uten problemer. Den hjelper deg med å opprettholde jevn kontroll og oppnå din ideelle stil uten avbrudd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

490

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

30/11/2024

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!

Fordeler

Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Date of Use 2024-10-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Date of Use 2024-10-30

25/06/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Virker godt

Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

30/09/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fordeler

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Ulemper

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

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