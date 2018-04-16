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Utgått

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3400/15

3.6

| (41) Anmeldelser

HairClipper 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*

HairClipper 3000-serien er bygget for å vare og utviklet for å yte. Det nyskapende klippeelementet med kniver i rustfritt stål og justerbar kam er utformet for å gi deg en rask, skarp klipp gang på gang.

Se alle fordeler

med DualCut-teknologi for en raskere og skarpere klipp

HairClipper 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*

  • Kniver i rustfritt stål

  • 13 lengdeinnstillinger

  • Bruk med ledning

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å yte gang på gang, dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere.

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet

Enkelt å velge og låse i 13 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Enkelt å velge og låse i 13 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Det er bare å velge og låse den lengden du ønsker med den justerbare kammen, som har 12 låsbare lengdeinnstillinger fra 3 til 23 mm med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kam for en tett trimming på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

41

Anmeldelser

16/04/2018

Danmark

Danmark

Produktet er let at gå til

Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

28/03/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Glimrende til prisen

Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

21/01/2015

Deutschland

Deutschland

Das produkt ist sehr handlich und sehr gut

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips