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Utgått
HC3400/15
HairClipper 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
HairClipper 3000-serien er bygget for å vare og utviklet for å yte. Det nyskapende klippeelementet med kniver i rustfritt stål og justerbar kam er utformet for å gi deg en rask, skarp klipp gang på gang.
Kniver i rustfritt stål
13 lengdeinnstillinger
Bruk med ledning
Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å yte gang på gang, dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere.
Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet
Det er bare å velge og låse den lengden du ønsker med den justerbare kammen, som har 12 låsbare lengdeinnstillinger fra 3 til 23 mm med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kam for en tett trimming på 0,5 mm.
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3.6
av 5
41
Anmeldelser
Joe1973
16/04/2018
Danmark
Produktet er let at gå til
Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Storejav
28/03/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
Glimrende til prisen
Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
fati
21/01/2015
Deutschland
Das produkt ist sehr handlich und sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips