Cher Client, Nous vous remercions pour toutes ces remarques à propos de votre casque FX5MBK, car Philips prend à coeur les commentaires et avis de ses consommateurs. Pour ce qui est du câble qui ne possède pas de bouton pour régler le volume, cela est une excellente idée d'amélioration que nous ne manquerons pas de faire remonter auprès de nos développeurs. En ce qui concerne, l'utilisation et les fonctions de votre casque, si vous avez besoin de conseil ou d'aide, nos agents du Service Consommateurs se tiennent à votre disposition. Vous pouvez nous contacter en appelant le: 01 57 32 40 65, également joignable par e-mail ou chat en vous rendant sur notre site web: http://www.philips.fr/c-w/support-home/support-contact-page.html Bien à vous, Philips Service Clients, Anaïs