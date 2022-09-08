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Utgått
FX3BK/00
Fyldig bass
Disse stilige hodetelefonene er sammenleggbare, lette og kompakte, noe som gjør dem enkle å bære og oppbevare. Myke og ovale øreputer sørger for at du kan ha dem på i flere timer.
Over øret
Svart
40 mm neodymdrivere gir tung bass og kraftig lyd.
Med en unik sammenleggbar design kan du legge FX-hodetelefonene sammen til en ball for enklere transport og oppbevaring.
40 mm neodymdrivere gir tung bass og kraftig lyd.
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