ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Emballasjebilde

Utgått

Hodetelefoner

FX3BK/00

Fyldig bass

Disse stilige hodetelefonene er sammenleggbare, lette og kompakte, noe som gjør dem enkle å bære og oppbevare. Myke og ovale øreputer sørger for at du kan ha dem på i flere timer.

Se alle fordeler

med lett og sammenleggbar design

Fyldig bass

  • Over øret

  • Svart

40 mm neodymdrivere for fyldig bass og kraftig lyd

40 mm neodymdrivere gir tung bass og kraftig lyd.

Kompakt og sammenleggbar design for enkel bærbarhet og oppbevaring

Med en unik sammenleggbar design kan du legge FX-hodetelefonene sammen til en ball for enklere transport og oppbevaring.

Støyisolerende øreputer stenger ute lyder utenfra

40 mm neodymdrivere gir tung bass og kraftig lyd.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.