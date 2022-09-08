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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

FS3MBK/00

Fyldig bass

Hodetelefonene er sammenleggbare, lette og kompakte, noe som gjør dem perfekte å ta med seg på farten. Gled deg over kraftig lyd med det lukkede akustiske systemet, og besvar anrop helt enkelt med in-line-fjernkontrollen.

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Uansett hvor du er.

Fyldig bass

  • Hodetelefoner

  • Sort

40 mm neodymdrivere gir fyldig bass og kraftig lyd

Driverne på 40 mm er konstruert for å gjengi en fyldig bass og kraftig lyd når du er på farten.

Kompakt og sammenleggbar design for enkel bærbarhet og oppbevaring

Den kompakte sammenleggbare designen gjør at du enkelt kan legge sammen hodebåndet og oppbevare det.

Tekniske spesifikasjoner

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