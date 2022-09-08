Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
FS3MBK/00
Fyldig bass
Hodetelefonene er sammenleggbare, lette og kompakte, noe som gjør dem perfekte å ta med seg på farten. Gled deg over kraftig lyd med det lukkede akustiske systemet, og besvar anrop helt enkelt med in-line-fjernkontrollen.
Hodetelefoner
Sort
Driverne på 40 mm er konstruert for å gjengi en fyldig bass og kraftig lyd når du er på farten.
Den kompakte sammenleggbare designen gjør at du enkelt kan legge sammen hodebåndet og oppbevare det.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
Anmeldelser