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Utgått
FM32FD170B/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
32 GB
Motion Edition 2.0
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.
Velg en moderne farge: gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn eller elektrisk blå for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.
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