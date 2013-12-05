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Utgått

Performer ActiveStøvsuger med pose

FC8652/01

4.1
| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Maksimal sugeeffekt for bedre rengjøringsresultater*
Den nye Philips Performer Active gir bedre rengjøring med Airflow Plus-teknologi og den kraftige motoren på 2000 W
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Med AirFlow Max-teknologi og en støvkapasitet på 4 l

Maksimal sugeeffekt for bedre rengjøringsresultater*

  • 2000 W

  • AirflowMax-teknologi

  • EPA 10-filter

Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt

Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt

Airflow Max-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får den beste sugeeffekten, selv mens posen fylles opp.

2000 W motor gir sugeffekt på maks. 400

2000 W motor gir sugeffekt på maks. 400

Motor på 2000 W som genererer maks. sugeeffekt på 400 for førsteklasses rengjøringsresultater.

4 liters støvkapasitet for langvarig rengjøring

4 liters støvkapasitet for langvarig rengjøring

Med det spesialutformede støvkammeret på 4 l kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt, slik at du kan rengjøre lenger.

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4.1

av 5

7

Anmeldelser

86%

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2
1

05/12/2013

España

España

Un gran motor para esta aspiradora

Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.

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Denne omtalen gjelder Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

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03/12/2013

España

España

genial

Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente

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22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Starker Sauger

Im Rahmen eines Produkttests konnte ich diesen Staubsauger ausprobieren und kann hier meine Meinung dazu sagen. Das zusammenbauen war easy, einfach alles zusammengesteckt und schon kann es los gehen. Der Staubsauger ist sehr wendig, er hat zwei großer Räder und ein kleines vorne, das Gerät kommt sehr gut um die Ecken. Die Teleskopstange ist verstellbar, sodass man die ideale Länge für sich einstellen kann. Im Lieferumfang ist eine kleine Polsterbürste und eine Fugendüse enthalten. Blöd nur, dass sich diese Zubehörteile nicht am Staubsauger befestigen lassen, so ist das verlegen vorprogrammiert... Leider lädt sich sowohl die Plastikoberfläche als auch die Bürsten elektrostatisch auf und ziehen jedes Staubkörnchen und Haare an, sodass der Staubsauger selbst hinterher eine kurze Reinigung mit einem feuchten Putzlappen braucht. Das wichtigste für mich bei diesem Test war die "Saugleistung", das Gerät ist wirklich sehr kraftvoll, es hat einen starken 2000-Watt-Motor = es wird eine maximale Saugkraft von 425 Watt erzeugt. Ein 4 l Staubkammer maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel entfalten kann und die Saugkraft nicht nachlässt. In dieser Hinsicht hat mich der Staubsauger bisher nicht enttäuscht. Die sehr starke Saugleistung sehe ich durchaus positiv, auch wenn sich die Staubsaugerbürste zu fest am Teppich festsaugt. Dafür kann man die Saugleistung auch etwas niedriger einstellen. Die Lautstärke des Gerätes ist okay, je stärker die Leistung eingestellt wird umso lautet wird das Gerät. Aber okay, nicht zu laut. Fazit: Der Preis ist etwas hoch, trotzdem kann ich diesen Staubsauger durchaus empfehlen.

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Denne omtalen gjelder Performer Active FC8652/01 Staubsauger mit Beutel

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Resultater sammenlignet med Philips PowerLife, testet internt i august 2013