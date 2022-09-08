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Utgått
DS8400/10
Fyll hjemmet med fantastisk lyd, trådløst
Dokkinghøyttaleren DS8400 gir deg glimrende lyd fra iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten. Få mer ut av musikken, spillingen og videoene nå. Med Bluetooth-streaming og oppladbart batteri kan du glede deg over trådløs musikk hvor som helst.
Bluetooth®
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
30 W, oppladbart batteri
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.
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