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Utgått
DS8300/10
Fyll hjemmet med fantastisk lyd, trådløst
Dokkinghøyttaleren DS8300 gir glimrende lyd fra iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten. Få mer ut av musikken, spillene og videoene nå. Med Bluetooth-streaming kan du glede deg over glimrende lyd fra hvor som helst i rommet.
Bluetooth®
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
30W
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
3.3
av 5
4
Anmeldelser
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Fordeler
Great sound and bass
Ulemper
Not built to last
Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Bruksdato 2017-11-25
Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Bruksdato 2017-11-25