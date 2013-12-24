ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde

Utgått

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

DS8300/10

3.3

| (4) Anmeldelser

Fyll hjemmet med fantastisk lyd, trådløst

Dokkinghøyttaleren DS8300 gir glimrende lyd fra iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten. Få mer ut av musikken, spillene og videoene nå. Med Bluetooth-streaming kan du glede deg over glimrende lyd fra hvor som helst i rommet.

Se alle fordeler

Fyll hjemmet med fantastisk lyd, trådløst

  • Bluetooth®

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone/iPad

  • 30W

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

4

Anmeldelser

3
1

24/12/2013

España

España

Philips Altavoz

ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

11/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bit boomy, sometimes fidley to dock phone

The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®

25/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Good while it lasted

Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.

Fordeler

Great sound and bass

Ulemper

Not built to last

Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Bruksdato 2017-11-25

Denne omtalen gjelder DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Bruksdato 2017-11-25

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.