Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Designet for å bli med på tur
DS7580-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten, og den egner seg perfekt på reiser ettersom den er kompakt og samtidig har god lyd. Den har også et oppladbart batteri og en bæreveske.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
10 W, oppladbart batteri
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7580 altavoz base
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7580 altavoz base
lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Denne omtalen gjelder DS7580 Station d'accueil
Denne omtalen gjelder DS7580 Station d'accueil