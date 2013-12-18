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Utgått

dokkinghøyttaler

DS7580/10

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Designet for å bli med på tur

DS7580-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten, og den egner seg perfekt på reiser ettersom den er kompakt og samtidig har god lyd. Den har også et oppladbart batteri og en bæreveske.

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Designet for å bli med på tur

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • 10 W, oppladbart batteri

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning

wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7580 altavoz base

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7580 altavoz base

20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Denne omtalen gjelder DS7580 Station d'accueil

Denne omtalen gjelder DS7580 Station d'accueil

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