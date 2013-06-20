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Utgått
Designet for å bli med på tur
Denne DS7530/12-høyttaleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPod/iPhone og sørger for praktisk, trådløs streaming.
for iPod/iPhone
Batteri-/strømdrevet
wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
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4.1
av 5
16
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Theofilus
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
er8e5utjgg9ierp
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
ElBambino
16/03/2013
Nederland
Bekreftet kjøper
Top product!
Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®