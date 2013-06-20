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Utgått

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

DS7530/12

4.1

| (16) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet

Designet for å bli med på tur

Denne DS7530/12-høyttaleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPod/iPhone og sørger for praktisk, trådløs streaming.

Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Designet for å bli med på tur

  • for iPod/iPhone

  • Batteri-/strømdrevet

wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning

wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

10 W RMS total utgangseffekt

10 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

16

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

16/03/2013

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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