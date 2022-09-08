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Utgått

dokkinghøyttaler

DS3400/12

Lyd som passer i hjemmet

Dokkinghøyttaleren DS3400, som er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene via Lightning-kontakten, spiller av musikk fra iPod/iPhone med krystallklar lyd under lading. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

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Lyd som passer i hjemmet

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • 10 W, batteri eller vekselstrøm

PC-synkronisering med iPod/iPhone

Sett den i dokkingstasjonen, spill av musikk, synkroniser den og lad den. Hør på favorittmusikken din på iPod eller iPhone mens den lader. Den synkroniseres også med PCen ved å koble til høyttaleren med en USB-kabel.

Gratis ClockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

Gratis ClockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøyttaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med ClockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.

Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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