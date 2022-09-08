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Utgått
DS3400/12
Lyd som passer i hjemmet
Dokkinghøyttaleren DS3400, som er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene via Lightning-kontakten, spiller av musikk fra iPod/iPhone med krystallklar lyd under lading. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
10 W, batteri eller vekselstrøm
Sett den i dokkingstasjonen, spill av musikk, synkroniser den og lad den. Hør på favorittmusikken din på iPod eller iPhone mens den lader. Den synkroniseres også med PCen ved å koble til høyttaleren med en USB-kabel.
Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøyttaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med ClockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.
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