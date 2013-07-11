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Utgått
DS3205/12
Lyd som passer i hjemmet
DS3205-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten og spiller av musikk fra iPod/iPhone med krystallklar lyd. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
10 W, batteri eller vekselstrøm
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
3.1
av 5
25
Anmeldelser
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3205 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3205 docking speaker
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3205 Station d'accueil
Bruksdato 2026-05-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3205 Station d'accueil
Bruksdato 2026-05-01
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3205 altavoz base
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3205 altavoz base