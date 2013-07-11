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Utgått

dokkinghøyttaler

DS3205/12

3.1

| (25) Anmeldelser

Lyd som passer i hjemmet

DS3205-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten og spiller av musikk fra iPod/iPhone med krystallklar lyd. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

Se alle fordeler

Lyd som passer i hjemmet

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • 10 W, batteri eller vekselstrøm

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

25

Anmeldelser

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3205 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3205 docking speaker

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3205 Station d'accueil

Bruksdato 2026-05-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3205 Station d'accueil

Bruksdato 2026-05-01

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3205 altavoz base

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3205 altavoz base

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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