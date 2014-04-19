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Utgått
DS1155/12
Lyd som passer i hjemmet
DS1155-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten. I tillegg til at den har fyldig og god lyd, har den også klokkevisning og et mykt nattlys, slik at den passer perfekt på nattbordet.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
USB-port for lading
6 W
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Denne dokkingstasjonen vil automatisk synkronisere klokken med iPod/iPhone som er koblet til dokkingstasjonen.
3.4
av 5
34
Anmeldelser
Marc95
19/04/2014
Deutschland
Edles Design
Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation
Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation
Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1155 altavoz base
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS1155 altavoz base