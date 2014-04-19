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Utgått

dokkinghøyttaler

DS1155/12

3.4

| (34) Anmeldelser

Lyd som passer i hjemmet

DS1155-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene gjennom Lightning-kontakten. I tillegg til at den har fyldig og god lyd, har den også klokkevisning og et mykt nattlys, slik at den passer perfekt på nattbordet.

Se alle fordeler

Lyd som passer i hjemmet

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • USB-port for lading

  • 6 W

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen

Denne dokkingstasjonen vil automatisk synkronisere klokken med iPod/iPhone som er koblet til dokkingstasjonen.

Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

34

Anmeldelser

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Edles Design

Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation

Denne omtalen gjelder DS1155 Dockingstation

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1155 altavoz base

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1155 altavoz base

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  • Tips om sunn livsstil.
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