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Utgått

dokkinghøyttaler

DS1150/11

2.9

| (60) Anmeldelser

Lyd som passer i hjemmet

Den kompakte dokkinghøyttaleren DS1150/11 leverer overraskende fyldig lyd og kan automatisk synkroniseres med klokkeinnstillingene for iPhone/iPod. Gled deg over et justerbart nattlys og muligheten til å lade en mobil enhet nummer to via USB.

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Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone

  • USB-port for lading

  • 6 W

Nattlys med myk glød

Lad din andre bærbare enhet via USB

Elegant og kompakt design som passer på ethvert nattbord

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.9

av 5

60

Anmeldelser

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS1150 Dockingstation

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