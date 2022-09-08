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Utgått
DLP8752NC/00
Hør musikk og ha nok strøm på farten
Hør musikk overalt og ha nok strøm på farten. Strømbanken på 5000 mAh er integrert i en Bluetooth-høyttaler. Ta den med deg, så er du klar til å feste!
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
Med lett og solid materiale og design kan du ta med deg høyttalerne overalt.
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