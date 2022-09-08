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Utgått

USB-strømbank

DLP8752NC/00

Hør musikk og ha nok strøm på farten

Hør musikk overalt og ha nok strøm på farten. Strømbanken på 5000 mAh er integrert i en Bluetooth-høyttaler. Ta den med deg, så er du klar til å feste!

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Kombinert strømbank og bærbar høyttaler

Hør musikk og ha nok strøm på farten

Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde

Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.

BT v 4.1

Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt

Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt

Med lett og solid materiale og design kan du ta med deg høyttalerne overalt.

Tekniske spesifikasjoner

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