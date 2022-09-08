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Utgått
DLP8720N/00
Slank og kraftig strømbank
Få strøm hvor og når du trenger det – ekstra strøm til opptil én fullstendig lading. To USB-porter gjør at du kan lade to enheter samtidig. 20 000 mAh gir deg stor kapasitet til å lade helt opp flere ganger på telefonen, kan også lade nettbrett
20,000 mAh
Dobbel USB
Li-polymer-batteri
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
Den medfølgende mikro-USB-til-USB 2.0-kabelen kan brukes med mobiltelefoner, digitalkameraer og andre bærbare enheter med mikro-USB-kontakt. Ta den med deg, ha den på skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.
Denne bærbare strømkilden gir deg ekstra strøm for mer enn to oppladinger på farten. Ta den med deg når du reiser for å ha ekstra strøm når du trenger det.
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