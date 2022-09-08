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Utgått
DLP8718NC/00
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med LED-skjerm for batterinivå. Nå har du en enkel løsning når mobiltelefonen din går tom for batteri. Dette er det ideelle tilbehøret for å tilføre strøm til alle mobilenhetene dine.
10,000 mAh
Hvit
USB A- og Type C-ladeport
Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
Universalenheten har en USB-kontakt for bruk med den USB-baserte enheten din via enhetens USB-kabel som du allerede har, eller som du kan kjøpe separat.
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