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Utgått

Utendørs strømbank

DLP8088NC/00

Utendørs strømbank for Camping med mer

Stor kapasitet på 128 000 mAh kraftig utendørs strømbank for alle enhetene dine. AC og DC-inngang og -utgang USB-A (QC) og USB-C (PD), AC-uttak. Sigarettenneruttak og trådløs Qi-lading.

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Utendørs strømbank for Camping med mer

  • AC/DC-utgang

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • Trådløs Qi-lading

  • QC 3.0 og PD

AC- og DC-utgang

Utendørsstrømbanken har både AC- og DC-strømforsyning. Bruk elektriske apparater trygt med strømforsyning med Pure Sine Wave, eller lad mobiltelefonen med USB-ladeporten (USB A / USB C).

LCD-skjerm for strømindikasjon

LCD-skjerm for strømindikasjon

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.

Tekniske spesifikasjoner

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