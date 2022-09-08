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Utgått
DLP8088NC/00
Utendørs strømbank for Camping med mer
Stor kapasitet på 128 000 mAh kraftig utendørs strømbank for alle enhetene dine. AC og DC-inngang og -utgang USB-A (QC) og USB-C (PD), AC-uttak. Sigarettenneruttak og trådløs Qi-lading.
AC/DC-utgang
USB A- og USB C-ladeporter
Trådløs Qi-lading
QC 3.0 og PD
Utendørsstrømbanken har både AC- og DC-strømforsyning. Bruk elektriske apparater trygt med strømforsyning med Pure Sine Wave, eller lad mobiltelefonen med USB-ladeporten (USB A / USB C).
LCD-skjerm for strømindikasjon
Den trådløse Qi-ladeteknologien brukes i stor grad av smarttelefoner og andre mobile enheter. De trådløse laderne fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheter som er aktivert med trådløs Qi-teknologi. Bare legg enhetene på brettet og opplev hvor enkelt det er å lade.
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