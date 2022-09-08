Allsidig strømbank til å ha med seg på farten

Kapasiteten på 5000 mAh og de utbyttbare kontaktene gjør dette til en perfekt kompanjong når du er på farten. Inneholder kontakter av typen EU, AU, UK og US, og gjør at du kan lade direkte fra strømuttaket. Lad opp mobilenhetene dine og denne strømbanken i utlandet uten problemer.