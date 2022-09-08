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Utgått
DLP5751T/00
Allsidig strømbank til å ha med seg på farten
Kapasiteten på 5000 mAh og de utbyttbare kontaktene gjør dette til en perfekt kompanjong når du er på farten. Inneholder kontakter av typen EU, AU, UK og US, og gjør at du kan lade direkte fra strømuttaket. Lad opp mobilenhetene dine og denne strømbanken i utlandet uten problemer.
5000 mAh
QC 3.0 og PD
1 USB-A- og 1 USB-C-porter lader to enheter samtidig. USB-A-porten fungerer på de fleste USB-ladede enheter, mens USB-C er ladekontakten som nå brukes av mobile enheter som mobiltelefoner, utendørskameraer og nettbrett.
Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
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