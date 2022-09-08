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Utgått

Bluetooth-mottaker

DLP3533/00

Bluetooth-mottaker med 3,5 mm aux

Koble mobiltelefonen til bilens lydanlegg med denne Bluetooth-enheten. Gjelder for musikkavspilling og telefonsamtaletilkobling. Stabil tilkobling med krystallklar lyd. Bluetooth-versjon: 5.0-tilkobling. 3,5 mm utgangsplugg.

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Bluetooth-mottaker med 3,5 mm aux

  • Bluetooth-tilkobling

  • 3,5 mm (M)

10 meter Bluetooth-tilkobling

Hold kontakten innen 10 meter i et område uten hindringer. Produkt med et innebygd batteri med en kapasitet på 145 mAh. Gir 8 timers avspillingstid eller 10 timers taletid på telefonen. Lad batteriet med micro-USB-porten.

Bruk dokkingenheten til å koble til stereoanlegget for fantastisk lyd

Nyt musikken fra spilleren gjennom høyttalerne på stereoanlegget. Koble ganske enkelt dokkingstasjonen til stereoanlegget via audiokabelen. Når du setter spilleren i dokkingstasjonen, spilles musikken på stereoanlegget.

Tekniske spesifikasjoner

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