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Utgått
DLP3533/00
Bluetooth-mottaker med 3,5 mm aux
Koble mobiltelefonen til bilens lydanlegg med denne Bluetooth-enheten. Gjelder for musikkavspilling og telefonsamtaletilkobling. Stabil tilkobling med krystallklar lyd. Bluetooth-versjon: 5.0-tilkobling. 3,5 mm utgangsplugg.
Bluetooth-tilkobling
3,5 mm (M)
Hold kontakten innen 10 meter i et område uten hindringer. Produkt med et innebygd batteri med en kapasitet på 145 mAh. Gir 8 timers avspillingstid eller 10 timers taletid på telefonen. Lad batteriet med micro-USB-porten.
Nyt musikken fra spilleren gjennom høyttalerne på stereoanlegget. Koble ganske enkelt dokkingstasjonen til stereoanlegget via audiokabelen. Når du setter spilleren i dokkingstasjonen, spilles musikken på stereoanlegget.
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