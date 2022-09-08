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Utgått

USB-reiselader

DLP2621T/00

Reisevegglader med 1C 1A-porter

Ideell for reise med fire utskiftbare støpsler og et etui. Lad de nyeste enhetene fra USB-C-porten med PD-støtte for å få optimal ladestrøm og minimal ladetid. Du kan også bruke USB-A-porten til å lade de andre enhetene dine på en enkel måte.

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30W utgangseffekt med strømforsyning

Reisevegglader med 1C 1A-porter

  • 30 W utgangseffekt

  • Strømforsyning

To USB-porter lader to enheter samtidig

To USB-porter lader to enheter samtidig

Kompatibel med nettbrett, smarttelefoner og de fleste USB-enheter

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Tekniske spesifikasjoner

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