Reisevegglader med 1C 1A-porter

Ideell for reise med fire utskiftbare støpsler og et etui. Lad de nyeste enhetene fra USB-C-porten med PD-støtte for å få optimal ladestrøm og minimal ladetid. Du kan også bruke USB-A-porten til å lade de andre enhetene dine på en enkel måte.