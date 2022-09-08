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Utgått
DLP2621T/00
Reisevegglader med 1C 1A-porter
Ideell for reise med fire utskiftbare støpsler og et etui. Lad de nyeste enhetene fra USB-C-porten med PD-støtte for å få optimal ladestrøm og minimal ladetid. Du kan også bruke USB-A-porten til å lade de andre enhetene dine på en enkel måte.
30 W utgangseffekt
Strømforsyning
To USB-porter lader to enheter samtidig
Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
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