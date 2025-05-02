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DLP1810CB/00
10,000 mAh
USB A- og USB C-ladeporter
Li-polymer-batteri
Svart
Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
1.0
av 5
3
Anmeldelser
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Fordeler
Geen
Ulemper
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Fordeler
N.v.t.
Ulemper
Functioneert niet
Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29