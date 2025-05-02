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  • Slank og kraftig strømbank
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  • Slank og kraftig strømbank
  • Slank og kraftig strømbank
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  • Slank og kraftig strømbank

USB-strømbank

DLP1810CB/00

1
| (3) Anmeldelser
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. USB-C 3 A-hurtiglading og to USB-A for å lade den nyeste enheten.
Se alle fordeler

med en bærbar strømforsyning

Slank og kraftig strømbank

  • 10,000 mAh

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • Li-polymer-batteri

  • Svart

LED-indikatorlampe for strøm

Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.

Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde

Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.

5 V / 3 A rask lading

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.0

av 5

3

Anmeldelser

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Fordeler

Geen

Ulemper

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Fordeler

N.v.t.

Ulemper

Functioneert niet

Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Denne omtalen gjelder DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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