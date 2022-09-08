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Utgått
DLP1011Q/00
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. USB-C med PD gir maksimal strøm til å lade den nyeste enheten. Den trådløse QI-ladingen gjør at du kan lade enheter uten kabel.
10,000 mAh
Trådløs Qi-lading
Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
To USB-porter lader to enheter samtidig
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