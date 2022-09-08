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Utgått

3-i-1-kabel: Lightning, USB-C og mikro-USB

DLC5206T/00

Førsteklasses flettet 3-i-1-kabel.

Mikro USB-, USB-C- og Lightning-kontakt i én. Du trenger bare denne kabelen til alle mobile enheter.

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Førsteklasses flettet 3-i-1-kabel.

  • Synkroniser og lad

  • 2 meter / 6,5 fot

  • flettet kabel, svart

Fleksibelt og robust, flettet kabeldesign

Støtter USB 2.0-dataoverføring

Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet

3-i-1-kabel: Lightning, USB-C og mikro-USB

3-i-1-kabel: en kabel med 3 kontakter: Lightning, USB-C, mikro-USB til USB-A-kabel. Denne kabelen har alt du trenger til mobiltilbehøret ditt.

Tekniske spesifikasjoner

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