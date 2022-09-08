Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DLC5206T/00
Førsteklasses flettet 3-i-1-kabel.
Mikro USB-, USB-C- og Lightning-kontakt i én. Du trenger bare denne kabelen til alle mobile enheter.
Synkroniser og lad
2 meter / 6,5 fot
flettet kabel, svart
Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet
3-i-1-kabel: en kabel med 3 kontakter: Lightning, USB-C, mikro-USB til USB-A-kabel. Denne kabelen har alt du trenger til mobiltilbehøret ditt.
Anmeldelser