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Utgått
DLC5206C/00
Førsteklasses flettet USB-C-til-USB-C-kabel
Førsteklasses kabel med en lengde på seks fot som gir deg ekstra fleksibilitet mens du lader USB-C-aktiverte enheter
Synkroniser og lad
2 m
Svart flettet kabel
Av og til er en lengre kabel akkurat det du trenger for bedre tilgang og ekstra anvendelighet
Ladekabel spenningstestet over 10 000 ganger for krevende bruk
Støtter høy overføringshastighet med 5 Gbps for USB 3.0
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